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В Германии оценили способность Европы поддержать Украину без США

Генерал Фройдинг: Европа может поддержать Украину без помощи США
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Gleb Garanich/Reuters

Европа может оказать поддержку Украине, если США примут решение прекратить военную помощь республике. Об этом агентству Reuters заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг.

«Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку», — сказал генерал.

Фройдинг добавил, что одобренные бывшим президентом США Джо Байденом поставки могут позволить Украине продержаться этим летом. Однако, по словам военного, точные сроки зависят от логистических процессов и скорости, с которой украинские войска расходуют оружие и боеприпасы.

4 июня британская газета Financial Times сообщила, что европейские чиновники выделили «наихудшие сценарии» развития событий по вопросам, связанным с Украиной, экономикой ЕС и безопасностью региона. Среди таковых в Брюсселе рассматривают полное прекращение американской помощи Киеву. Также в Европе опасаются прекращения разведывательной деятельности и недопущение предоставления Украине оружия, закупленного в США европейцами.

Ранее на Западе заявили о безысходной ситуации для США из-за Украины.

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