В Германии оценили способность Европы поддержать Украину без США

Генерал Фройдинг: Европа может поддержать Украину без помощи США

Европа может оказать поддержку Украине, если США примут решение прекратить военную помощь республике. Об этом агентству Reuters заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг.

«Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку», — сказал генерал.

Фройдинг добавил, что одобренные бывшим президентом США Джо Байденом поставки могут позволить Украине продержаться этим летом. Однако, по словам военного, точные сроки зависят от логистических процессов и скорости, с которой украинские войска расходуют оружие и боеприпасы.

4 июня британская газета Financial Times сообщила, что европейские чиновники выделили «наихудшие сценарии» развития событий по вопросам, связанным с Украиной, экономикой ЕС и безопасностью региона. Среди таковых в Брюсселе рассматривают полное прекращение американской помощи Киеву. Также в Европе опасаются прекращения разведывательной деятельности и недопущение предоставления Украине оружия, закупленного в США европейцами.

Ранее на Западе заявили о безысходной ситуации для США из-за Украины.