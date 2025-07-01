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Мерц заявил о финальной стадии переговоров по новому пакету санкций против РФ

Мерц: ЕК ведет со Словакией финальные обсуждения 18-го пакета санкций против РФ
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Friedrich Merz/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете санкций против России. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, данный вопрос находится на финальной стадии обсуждения.

«Мы пытаемся решить проблему. Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций. Мы его подготовили, мы это осуществим», — сказал политик.

Он назвал этот пакет антироссийских рестрикций «самым жестким» за «3,5 года».

До этого газета Politico узнала, когда будет утвержден 18-й пакет санкций против РФ. По данным издания его, скорее всего, примут при председательстве в Совете Евросоюза Дании, которое начнется 1 июля.

Ожидалось, что 18-й пакет будет утвержден 26 июня на саммите ЕС, однако этого не произошло. По данным венгерского издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов ЕС.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.

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