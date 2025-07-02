Milliyet: саммит НАТО 2026 года в Турции хотят провести в «турецком Пентагоне»

Саммит НАТО лето 2026 года в Анкаре планируется провести в объединенном центре штабов «Полумесяц и звезда», его также называют «турецким Пентагоном». Об этом пишет местная газета Milliyet.

«Планируется, что совместный штаб «Полумесяц и звезда», один из важнейших проектов Турции, который в настоящее время находится на стадии строительства, станет центром саммита», — говорится в сообщении издания.

Объединенный штаб объединит министерство национальной обороны, Генеральный штаб, сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы в одном кампусе на крытой площади 890 тысяч квадратных метров, пишет турецкая газета.

30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО в 2026 году пройдет в Анкаре.

В 2025 году саммит НАТО прошел 24–25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование, а 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее на Западе после саммита НАТО указали на сбывшийся прогноз Путина.