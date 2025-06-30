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Эрдоган назвал место проведения саммита НАТО в 2026 году

Эрдоган: саммит НАТО в 2026 году состоится в Анкаре
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Michael Varaklas/AP

Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Анкаре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к нации, передает РИА Новости.

«Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия очень важных решений», — сказал турецкий лидер.

В 2025 году саммит НАТО прошел 24–25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование, а 1,5% — на вспомогательное финансирование.

27 июня британская газета The Times сообщила, что на саммите НАТО в Гааге отказались обсуждать военную поддержку Украины. В материале издания также отмечалось, что президент США Дональд Трамп все еще не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.

Ранее на Западе после саммита НАТО указали на сбывшийся прогноз Путина.

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