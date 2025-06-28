Прогноз президента России Владимира Путина о подчинении Европы США сбылся на саммите НАТО в Гааге, пишет журналистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло.

«Лидеры [Североатлантического] альянса понимали, что, для того чтобы избежать позорного провала в Гааге, у них нет иного выбора, кроме как вернуться к Трампу на коленях», — поделилась Стателло.

Журналистка напомнила, что Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину говорил, что Трамп «быстро наведет порядок в Европе», а западные лидеры «встанут у ноги хозяина».

Стателло уточнила, что саммит НАТО в Гааге должен был скрыть растущие противоречия по вопросам России, Ближнего Востока и международной торговли.

До этого Путин на пресс-конференции о результатах саммита ЕАЭС в Минске заявил, что не Россия является агрессивной, а коллективный Запад.

Также президент отметил, что на фоне риторики о якобы мнимой агрессивности России в Европе говорят о необходимости вооружаться.

Ранее российское посольство обвинило НАТО в уничтожении «мирного дивиденда».