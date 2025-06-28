На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе после саммита НАТО указали на сбывшийся прогноз Путина

L'Antidiplomatico: прогноз Путина о подчинении Европы США сбылся на саммите НАТО
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Прогноз президента России Владимира Путина о подчинении Европы США сбылся на саммите НАТО в Гааге, пишет журналистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло.

«Лидеры [Североатлантического] альянса понимали, что, для того чтобы избежать позорного провала в Гааге, у них нет иного выбора, кроме как вернуться к Трампу на коленях», — поделилась Стателло.

Журналистка напомнила, что Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину говорил, что Трамп «быстро наведет порядок в Европе», а западные лидеры «встанут у ноги хозяина».

Стателло уточнила, что саммит НАТО в Гааге должен был скрыть растущие противоречия по вопросам России, Ближнего Востока и международной торговли.

До этого Путин на пресс-конференции о результатах саммита ЕАЭС в Минске заявил, что не Россия является агрессивной, а коллективный Запад.

Также президент отметил, что на фоне риторики о якобы мнимой агрессивности России в Европе говорят о необходимости вооружаться.

Ранее российское посольство обвинило НАТО в уничтожении «мирного дивиденда».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами