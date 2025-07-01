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В ООН сделали заявление о конфликте России и Азербайджана

В ООН надеются, что Москва и Баку уладят разногласия посредством дипломатии
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Организация Объединенных Наций знает о росте напряженности в отношениях России и Азербайджана, и выступает за дипломатическое урегулировании между двумя странами. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы в курсе растущей напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией, сопровождающейся инцидентами в обеих странах. Мы надеемся, что все удастся уладить через дипломатические каналы и что будет обеспечена свобода журналистской деятельности», - сказал он, комментируя ситуацию с сотрудниками информационного агентства Sputnik Азербайджан.

Задержания в офисе Sputnik в Баку прошли 30 июня. По данным RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В МВД Азербайджана сообщили, что задержанными оказались семь человек.

В редакции Sputnik отметили, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

В МИД России потребовали от Азербайджана немедленно освободить задержанных в Баку российских журналистов.

В Кремле назвали «эмоциональной реакцией» задержание журналистов в Баку.

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