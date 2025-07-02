Меркель заговорила о важности диалога с Россией для решения по Украине

Меркель заявила о важности диалога с РФ для завершения конфликта на Украине

Западу необходим диалог с Россией для урегулирования продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с изданием Die Zeit.

«Без диалога этот конфликт, конечно, не закончится», — подчеркнула она.

По словам бывшего канцлера Германии, опыт взаимодействия стран в эпоху Холодной войны должен содействовать развитию сдерживания России и одновременном поддержке дипломатических контактов с Москвой.

В начале июня Меркель заявляла, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны сохранять свое единство, чтобы дать «убедительный ответ» президенту России Владимиру Путину от Запада.

Запад, считает политик, должен продолжать помогать Украине и повышать обороноспособность республики даже после завершения конфликта. По ее словам, принципиально важно, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он существует на данный момент.

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