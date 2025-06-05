Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны сохранять свое единство, чтобы дать «убедительный ответ» президенту России Владимиру Путину от Запада. Ее слова приводит Hospodářské noviny.

Меркель считает, что Запад должен продолжать помогать Украине и повышать обороноспособность республики даже после завершения конфликта. По ее словам, принципиально важно, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он существует на данный момент.

«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США», — сказала экс-канцлер ФРГ.

До этого глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Евросоюз политически оказался «в луже» и не знает, как из нее вылезти, не потеряв лицо. Все резкие заявления в отношении России выглядят грязно и не соответствуют облику, который выстраивают вокруг себя европейские лидеры, подчеркнул парламентарий.

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