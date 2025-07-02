На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде назвали причину «неизбежного краха» Зеленского

Дубинский: наступление ВС России грозит режиму Зеленского крахом
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Без реального движения к мирным переговорам с Россией украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит крах его власти на Украине. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Без реального разворота к мирным переговорам крах такой системы (власти Зеленского. — «Газета.Ru» неизбежен», — подчеркнул он.

Как отметил Дубинский, успешное продвижение ВС России на фронте приведет лишь к непоследовательным решениям Киева на поле боя, а также к развитию дезертирства в ВСУ.

До этого бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что украинская армия в данный момент не имеет потенциала, чтобы остановить наступление российских войск.

По словам Романенко, Украине также нужно решить вопрос с укомплектованностью воинских частей и продолжать проводить мобилизацию.

Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами