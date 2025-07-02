Без реального движения к мирным переговорам с Россией украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит крах его власти на Украине. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Без реального разворота к мирным переговорам крах такой системы (власти Зеленского. — «Газета.Ru» неизбежен», — подчеркнул он.

Как отметил Дубинский, успешное продвижение ВС России на фронте приведет лишь к непоследовательным решениям Киева на поле боя, а также к развитию дезертирства в ВСУ.

До этого бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что украинская армия в данный момент не имеет потенциала, чтобы остановить наступление российских войск.

По словам Романенко, Украине также нужно решить вопрос с укомплектованностью воинских частей и продолжать проводить мобилизацию.

Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.