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Экс-замначальника генштаба Украины заявил об отсутствии потенциала для сдерживания РФ

Экс-замначальника ГШ Украины: у нас не хватает потенциала, чтобы остановить РФ
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Украинская армия в данный момент не имеет потенциала, чтобы остановить наступление российских войск. Для этого нужна серьезная военная помощь со стороны западных стран, заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью директору Украинского института политики Руслану Бортнику, передает РИА Новости.

«У нас не хватает потенциала их хотя бы остановить. Для этого нужна серьезная западная помощь по подъему потенциала вооружения, техники, боеприпасов», — цитирует его агентство.

По словам Романенко, Украине также нужно решить вопрос с укомплектованностью воинских частей и продолжать проводить мобилизацию.

29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщила, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат.

По данным WSJ, ВС РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.

По словам украинских военных, численность РФ «является большой проблемой», удержание Сумской области обходится неоправданно большими потерями для украинской армии.

Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.

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