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На Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая: преемником Умерова может стать его заместитель Боев
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Министерство обороны Украины

В Киеве рассматривают возможность заменить министра обороны Украины Рустема Умерова на его первого заместителя Сергея Боева, а главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — на начальника генштаба Андрея Гнатова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Вместо Умерова рассматривают Боева, а [на пост] главнокомандующего ВСУ — Гнатова. Выводы относительно кандидатов и не является ли это перестановкой стульев — делайте сами», — заявила парламентарий.

Депутат добавила, что если Сырский и Умеров сохранят свои должности, то она перейдет в оппозицию действующей власти.

До этого украинские СМИ сообщили, что Киев рассматривает возможность замены посла в США Оксаны Маркаровой, поскольку у нее не сложились отношения с администрацией Дональда Трампа.

По данным журналистов, одним из кандидатов был Умеров, поскольку он имеет положительную репутацию в Белом доме. Однако от этого варианта якобы решили отказаться.

Ранее на Украине изменили состав ставки верховного главнокомандующего.

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