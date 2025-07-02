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Россияне уверены, что Трамп не решит конфликт на Украине

Новости Mail: 73% россиян считают, что Трамп не решит конфликт России и Украины
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Piroschka Van De Wouw/Pool/Reuters

Большинство россиян (73%) заявили, что президенту США Дональду Трампу не удастся тем или иным образом повлиять на переговоры России и Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Что касается урегулирования конфликта на Украине, 56% опрошенных считают, что Трамп не сможет повлиять на переговоры. 17% полагают, что скорее не сможет, чем сможет», — говорится в результатах опроса.

Часть россиян (25%) отметила, что Трампу все же удастся урегулировать продолжающийся конфликт на Украине.

До этого президент России Владимир Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с Трампом.

Он также отметил неизменную готовность к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером.

По мнению Путина, благодаря усилиям президента США отношения между Россией и Америкой начинают постепенно выправляться.

В свою очередь, Трамп назвал слова своего российского коллеги об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке «очень приятными».

Ранее Путин заявил, что решить украинский кризис не так просто.

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