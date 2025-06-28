На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал «очень приятными» слова Путина по поводу урегулирования конфликтов

Трамп: слова Путина о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке очень приятны
close
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал слова его российского коллеги Владимира Путина об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке «очень приятными». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов об отношениях Москвы и Вашингтона.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») <...> выступил с некоторыми приятными заявлениями. <…> Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — поделился Трамп.

Американский президент уточнил, что сейчас Путин уважает США, а еще год назад при экс-президенте Джо Байдене «не уважал».

До этого Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с президентом США Трампом.

Он также заявил о своей неизменной готовности к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером.

По мнению Путина, благодаря усилиям президента США отношения между Россией и Америкой начинают постепенно выправляться.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами