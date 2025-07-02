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Глава РФПИ заявил, что Россия и США согласны по многим вопросам

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и Соединенные Штаты уже согласны по многим вещам
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Москва и Вашингтон уже нашли точки соприкосновения по  многим вопросам. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Комментируя весьма нелестные оценки, которые президент США Дональд Трамп дал своим предшественникам в Белом доме, Дмитриев подчеркнул, что в настоящее время Российская Федерация и Соединенные Штаты уже согласны по многим вещам.

29 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что работа по устранению взаимных раздражителей между Россией и США продолжится. Он подчеркнул, что в текущей момент Москва ожидает сигнала от Вашингтона.

25 июня Дмитриев выразил согласие с тем, что украинский конфликт мог закончиться за 12 дней, если бы президентом США в 2022 году был Трамп.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.

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