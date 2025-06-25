Глава РФПИ Дмитриев согласился с тем, что СВО могла бы закончиться за 12 дней

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с тем, что украинский конфликт мог закончиться за 12 дней, если бы президентом США в 2022 году был Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитриев прокомментировал высказывание американского инвестора, куратора политики США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвида Сакса, проведшего параллели между ирано-израильской войной и конфликтом на Украине. По мнению Сакса, украинский конфликт тоже мог бы завершиться за 12 дней, как иранский. Он подчеркнул, что для этого были все предпосылки в виде «Стамбульских соглашений», но тогда президентом Соединенных Штатов был не Трамп, а Джо Байден.

Дмитриев заявил, что слова Сакса соответствуют правде.

9 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский мешает переговорам.