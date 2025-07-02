В Госдуме высказались о разговоре Путина с Макроном

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном — признак выхода евродипломатии «из комы». Об этом он заявил РИА Новости.

«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы», — сказал парламентарий.

Он отметил, что инициатором прекращения контактов были европейские политики. По мнению Слуцкого, даже при расхождении мнений диалог должен быть продолжен в целях достижения устойчивого мира и всеобщей безопасности.

Депутат сообщил, что в ходе разговора Путин последовательно изложил позицию Москвы по украинскому конфликту. Кроме того, обсуждалась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что этим разговором лидеры стран сделали значительный шаг на пути к достижению стабильности в мире.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.