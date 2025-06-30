СМИ узнали сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России

Politico: новые санкции против РФ могут принять при председательстве в ЕС Дании

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России, скорее всего, будет окончательно утвержден при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля. Об этом пишет газета Politico.

«Пакет (санкций. — «Газета.Ru») вряд ли будет принят при польском председательстве и должен быть окончательно утвержден датчанами», — говорится в публикации.

Авторы статьи уточнили, что Словакия не соглашается принять новый пакет санкций в том виде, в котором он сейчас есть. Власти республики добиваются от Брюсселя ряда уступок.

26 июня на саммите ЕС не получилось утвердить 18-й пакет санкций против России.

По данным интернет-издания Index, свое вето наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В связи с этим совет ЕС не смог принять новый пакет рестрикций, поскольку для этого требуется одобрение всех членов объединения.

Фицо отметил, что все предыдущие санкционные меры не принесли существенных результатов и новый пакет вряд ли станет исключением. Он добавил, что Словакию больше беспокоит возможная остановка поставок российского газа с 1 января 2028 года.

Ранее Испания обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении России и Израиля.