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Путин поговорил с Макроном по телефону впервые почти за три года

Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном
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Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Нынешняя беседа двух политических лидеров стало первой почти за три года.

В разговоре с Макроном Путин отметил, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России на протяжении многих лет, «создавая на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями».

18 июня Макрон заявил, что Евросоюз подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам французского лидера, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

Ранее Макрон призвал Трампа отреагировать на «цинизм» Путина.

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