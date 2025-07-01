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Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине должно опираться на «территориальные реалии»

Путин заявил Макрону, что мир на Украине должен учитывать территориальные реалии
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном сообщил, что урегулирование конфликта на Украине должно предусматривать устранение первопричин кризиса и опираться «на новые территориальные реалии». Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер в беседе подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер. Кроме того, урегулирование конфликта Москвы и Киева должно предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии, указал Путин.

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Нынешняя беседа двух политических лидеров стало первой почти за три года. В разговоре с Макроном Путин отметил, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России на протяжении многих лет.

Ранее во Франции раскритиковали Макрона после его заявления о России.

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