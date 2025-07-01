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В ООН приветствовали переговоры Путина и Макрона

В ООН заявили, что приветствуют проведение переговоров между Путиным и Макроном
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AP

Организация Объединенных Наций приветствует проведение переговоров между президентами Российской Федерации и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», — сказал он.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля и стал первым почти за три года диалогом лидеров России и Франции.

В ходе беседы Путин заявил Макрону, что украинский конфликт стал прямым следствием политики западных стран, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ, создавали на Украине антироссийский плацдарм и поддерживали нарушение прав русскоязычных граждан. Кроме того, глава российского государства обвинил Запад в затягивании конфликта путем поставок Киеву вооружений.

Ранее Макрон призвал США направить свой гнев на Путина.

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