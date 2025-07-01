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Путин обвинил Запад в конфликте на Украине во время разговора с Макроном

Путин сказал Макрону, что причиной конфликта на Украине является политика Запада
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AP

Украинский конфликт — это прямое следствие политики западных стран, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава российского государства отметил, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм, поддерживал нарушение прав русскоязычных граждан, а теперь пытается затянуть конфликт, поставляя Киеву различные вооружения.

Кроме того, Путин высказался о перспективах мирного урегулирования конфликта.

«Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер», — привела слова президента пресс-служба Кремля.

Также Путин в беседе с Макроном подчеркнул, что для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо устранить ее первопричины. Он добавил, что Украине и Западу необходимо признать новые территориальные реалии.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что это первый почти за три года прямой диалог лидеров России и Франции.

Ранее Макрон сделал резкое заявление о Путине.

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Переговоры о мире на Украине
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