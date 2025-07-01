В Елисейском дворце сообщили о желании Макрона продолжить общение с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет продолжить возобновившиеся впервые почти за три года прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем», — говорится в публикации.

Отмечается, что Макрон призвал Путина к скорейшему согласованию перемирия на Украине и началу переговоров по урегулированию конфликта.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. Это стал первый почти за три года диалог лидеров РФ и Франции.

Во время разговора Путин заявил Макрону, что украинский конфликт стал прямым следствием политики западных стран, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ, создавали на Украине антироссийский плацдарм и поддерживали нарушение прав русскоязычных граждан. Кроме того, глава государства обвинил Запад в затягивании конфликта путем поставок Киеву вооружений.

Ранее Макрон призвал Трампа отреагировать на «цинизм» Путина.