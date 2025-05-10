Макрон сделал резкое заявление о Путине

Президент Макрон: Путин не стоит на стороне мира, кто думает иначе — ошибаются

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин якобы не находится «на стороне мира», а те, кто считают иначе, — заблуждаются. Его слова с пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском приводит Le Monde.

«Президент Путин на стороне войны, а не на стороне мира <...> и те, кто считал, что он желает мира, ошибаются», — сказал президент Франции.

Макрон также заявил о своем стремлении «построить прочный и длительный мир» на Украине. Он также осудил Россию якобы за «исторический ревизионизм».

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей.

Как пояснил глава пресс-службы Кремля, Путин поддерживает идею продолжительного перемирия с Украиной, однако считает, что при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать детали. Например, как отметил Песков, Россия не согласится на перемирие, если Запад продолжит поставки оружия на Украину.

Ранее Макрон заявил, что ждет от России согласия на перемирие.