Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон сделал резкое заявление о Путине

Президент Макрон: Путин не стоит на стороне мира, кто думает иначе — ошибаются
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин якобы не находится «на стороне мира», а те, кто считают иначе, — заблуждаются. Его слова с пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском приводит Le Monde.

«Президент Путин на стороне войны, а не на стороне мира <...> и те, кто считал, что он желает мира, ошибаются», — сказал президент Франции.

Макрон также заявил о своем стремлении «построить прочный и длительный мир» на Украине. Он также осудил Россию якобы за «исторический ревизионизм».

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей.

Как пояснил глава пресс-службы Кремля, Путин поддерживает идею продолжительного перемирия с Украиной, однако считает, что при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать детали. Например, как отметил Песков, Россия не согласится на перемирие, если Запад продолжит поставки оружия на Украину.

Ранее Макрон заявил, что ждет от России согласия на перемирие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами