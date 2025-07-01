Трамп предложил DOGE проверить Маска

Президент США Дональд Трамп предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE), которым руководил Илон Маск, проверить самого предпринимателя. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, без запусков ракет, спутников или производства электромобилей США сэкономили бы состояние.

«Может быть, DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это», — заявил Трамп после критики со стороны Маска.

По его словам, миллиардер может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы «закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку».

При этом 29 июня американский президент заявил в интервью, что хорошо относится к Маску, несмотря на конфликт между ними. Политик связал недовольство предпринимателя с тем, что власти не способствовали распространению в США электромобили, которые выпускает компания Tesla.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании республиканца, но разругались после ухода миллиардера с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Маск назвал документ «отвратительной мерзостью» и заявил, что инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

Ранее Маск предложил название для новой политической партии в США.