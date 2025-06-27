На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о решениях, которые «приближают» Украину к Евросоюзу

Зеленский: Киев принимает решения, которые приближают Украину к вступлению в ЕС
close
Jaimi Joy/Reuters

Украина даже во время вооруженного конфликта принимает решения, которые могут приблизить Киев к вступлению в Евросоюз. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС», — говорится в сообщении.

Украинский лидер добавил, что каждый сигнал поддержки Украины – «это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее».

Как сообщил Зеленский, совет ЕС принял «хорошие решения по безопасности поддержки, дальнейшего давления на Россию».

26 июня Европейский союз (ЕС) не смог принять заявление в поддержку Украины, поскольку одна из стран не утвердила его. В Европейском совете добавили, что перед голосованием страны — члены ЕС провели консультации по вопросу совместного заявления. В них принял участие Зеленский.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали гражданский конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами