Зеленский рассказал о решениях, которые «приближают» Украину к Евросоюзу

Зеленский: Киев принимает решения, которые приближают Украину к вступлению в ЕС

Украина даже во время вооруженного конфликта принимает решения, которые могут приблизить Киев к вступлению в Евросоюз. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС», — говорится в сообщении.

Украинский лидер добавил, что каждый сигнал поддержки Украины – «это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее».

Как сообщил Зеленский, совет ЕС принял «хорошие решения по безопасности поддержки, дальнейшего давления на Россию».

26 июня Европейский союз (ЕС) не смог принять заявление в поддержку Украины, поскольку одна из стран не утвердила его. В Европейском совете добавили, что перед голосованием страны — члены ЕС провели консультации по вопросу совместного заявления. В них принял участие Зеленский.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали гражданский конфликт на Украине.