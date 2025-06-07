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Президент Польши выступил против приема Украины в ЕС

Президент Польши Навроцкий: членство Киева в ЕС нанесет вред экономике союза
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил свою позицию против быстрого вступления Украины в Европейский союз. В интервью венгерскому изданию Mandiner он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса важно учитывать интересы других стран, которые могут пострадать от ускоренного интеграционного процесса Украины.

«В данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз», — заявил Навроцкий, который выиграл выборы и должен официально вступить в должность 6 августа, после завершения срока полномочий действующего президента Анджея Дуды.

Он добавил, что Украина должна осознавать, что у других европейских государств, таких как Польша и Венгрия, есть свои собственные интересы. По его мнению, членство Украины в ЕС может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве этих стран. Навроцкий отметил, что даже будучи кандидатом от оппозиционной партии «Право и справедливость», он не поддерживал эту идею и не изменит своего мнения после вступления в должность.

Кроме того, он указал на то, что Киев еще не выполнил ряд условий Варшавы, включая вопрос о перезахоронении жертв Волынской резни — массового уничтожения польского населения украинскими националистами в 1943 году.

«Нам необходимо найти компромисс и достичь согласия по этим вопросам», — добавил Навроцкий.

3 июня Навроцкий обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, напомнив о нерешенных проблемах прошлого.

Ранее на Украине испугались формулировки «восточные территории Второй Польской Республики».

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