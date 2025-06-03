Избранный президент Польши публично обратился к Зеленскому

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети Х обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выразив надежду на продолжение сотрудничества обеих стран.

«Я надеюсь, что мы продолжим работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и совместного построения безопасного будущего», — написал Навроцкий в ответ на поздравления Зеленского.

Он отметил, что Польша была «самым ярым сторонником Украины в борьбе с российской агрессией». По словам Навроцкого, ни одна другая страна не понимает эту угрозу больше, чем Украина и Польша.

Этот пост Навроцкий разместил в ответ на публикацию Владимира Зеленского, который поздравил политика с победой на президентских выборах, а также выразил надежду на продолжение «плодотворного сотрудничества с Польшей и лично с президентом Навроцким».

1 июня во втором туре президентских выборов в Польше победил кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов избирателей.

Победу Навроцкого на выборах прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал не ждать, что после прихода к власти Навроцкого отношения Польши и РФ нормализуются.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что выборы в Польше — это внутреннее дело поляков, заявив, что они проголосовали за того, кого хотели.

Ранее в США рассказали о роли Трампа в победе нового президента Польши на выборах.