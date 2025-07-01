Министр иностранных дел Германии посетил Одессу

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой. Об этом написал сам глава МИД Украины на странице в соцсети Х.

«То, что мы увидели, ясно показывает, насколько актуальным является укрепление воздушного щита Украины. Для защиты нашего народа, экономики и глобальной продовольственной безопасности», — написал Сибига.

Он подчеркнул, что стороны обсудили усиление ПВО Украины и необходимость поставок новых средств противовоздушной обороны.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город не является русским.

«Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — сказал мэр во время конфликта с местным жителем, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину.

Утром 30 июня министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с первым официальным визитом в Киев в своей должности. Он заверил, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи».

Ранее глава МИД ФРГ обратился к Путину из Киева.