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Глава МИД ФРГ обратился к Путину из Киева

Глава МИД ФРГ Вадефуль счел насмешкой заявления России о готовности к миру
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль утверждает, что заявления президента России Владимира Путина о стремлении к миру якобы являются «насмешкой» и «издевательством». Его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой приводит «РБК-Украина».

По утверждению Вадефуля, Путин якобы хочет покорить Украину и посеять страх во всей Европе.

«Путин рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы. И это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю совершенно четко — в Германии и в отношении Германии Путину это не удастся. Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет», — заявил Вадефуль.

Утром 30 июня министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с первым официальным визитом в Киев в своей должности. Он заверил, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи».

Ранее в Германии предложили Евросоюзу «поискать» в своих странах ПВО для Украины.

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