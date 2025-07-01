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Эрдоган раскритиковал карикатуры на исламских пророков

Эрдоган назвал провокацией публикацию в журнале карикатуры на пророков
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что публикация карикатуры на исламских пророков в турецком журнале является провокацией и подстрекательством под видом юмора. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша полиция и судебные органы немедленно приняли меры против этого преступления на почве ненависти, журнал был конфискован, начаты необходимые [следственные] процессы. Те, кто оскорбляет нашего пророка и других пророков, будут держать ответ перед законом», — сказал турецкий лидер на встрече с представителями правящей в Турции Партии справедливости и развития в Анкаре.

30 июня прокуратура Стамбула инициировала расследование против популярного турецкого сатирического журнала Leman. Причиной стали карикатуры, на которых были изображены пророки Мухаммед и Муса (Моисей) на фоне ракетного обстрела. По решению прокуратуры были выданы ордера на арест четырех сотрудников журнала, включая автора карикатуры.

В конце мая газета Le Monde сообщала, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд из-за появляющихся в интернете от имени издания поддельных обложек, которые высмеивают Украину и ее президента Владимира Зеленского.

Ранее Эрдоган назвал место проведения саммита НАТО в 2026 году.

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