Charlie Hebdo подал в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд из-за появляющихся в интернете от имени издания поддельных обложек, которые высмеивают Украину и ее президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Le Monde.

По данным издания, журнал пожаловался на 15 обложек, которые были опубликованы в Telegram и социальной сети Х. На них, утверждает Le Monde, высмеиваются не только Зеленский и Вооруженные силы Украины (ВСУ), но и поддержка Киева французским президентом Эммануэлем Макроном, и миграционная политика Британии, и даже теория о том, что супруга Макрона Брижит биологически является мужчиной.

В редакции назвали карикатуры предназначенными «преимущественно для российской аудитории».

«Легко можно ввести в заблуждение тех, кто не знаком с редакционной линией газеты. Это выглядит как пророссийская пропаганда», — сказал адвокат Charlie Hebdo Ришар Малка.

Теперь, указывает Le Monde, издание намерено идентифицировать авторов и заказчиков этой «пропаганды».

Накануне Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. Инцидент произошел в аэропорту Ханоя во Вьетнаме. На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, как открывается дверь президентского самолета, а за ней стоит Макрон. Затем появляется рука Брижит и хватает его за лицо. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Ранее Сябитова оценила пощечину Макрону.