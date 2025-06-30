В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly

В Баку задержали редактора видеоагентства Ruptly. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что она снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан, которые проходили днем 30 июня.

«Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16:20 с сообщением, что отсняла материал», — рассказали в Ruptly.

При этом мать сотрудницы видеоагентства подтвердила ее задержание.

30 июня в МВД республики подтвердили информацию о задержании нескольких человек в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. Отмечается, что ведомство расследует оперативную информацию о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».

До этого стало известно, что двух задержанных в офисе Sputnik Азербайджан в Баку увезли из здания. По предварительным данным, задержанными являются исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В офисе агентства продолжается операция силовиков. Полиция взяла его под контроль.

Ранее в СПЧ прокомментировали задержания в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.