В России оценили уровень отношений с Арменией

Россия заинтересована в поддержании дружественных отношений с Арменией для сохранения спокойствия и законности в Ереване. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Дмитрий Масюк, передает ТАСС.

«Заинтересованы в сохранении дружественных отношений с [Арменией. — «Газета.Ru»] для поддержания законности и спокойствия в этой стране», — сказал он.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.