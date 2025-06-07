Маск придумал название для новой партии в США

Маск предложил создать новую партию в США и назвать ее Америка

Американский предприниматель Илон Маск на фоне ссоры с президентом Дональдом Трампом высказался за создание новой партии в США и предложил название – партия «Америка». Об этом он заявил в соцсети X.

«Партия Америка», — написал Маск.

Он также отметил, что такая партия необходима Соединенным Штатам. Как утверждает Маск, за ее создание высказались 80% опрошенных в соцсети X американцев.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее сообщалось, что союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом.