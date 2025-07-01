Маск предложил название для новой политической партии в США

Американский предприниматель Илон Маск, вновь критикуя законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, выдвинул предположение о возможном названии новой политической партии в США. Об этом он написал в социальной сети X.

«Если этот безумный законопроект будет принят, партия «Америка» (The America Party) будет создана на следующий день», — написал Маск, добавив, что стране необходима новая партия, чтобы «у людей действительно появилось право голоса».

До этого Маск уже заявлял о необходимости создания новой политической партии, поскольку, по его мнению, современные американцы «живут в однопартийной стране», и требуется платформа, «которая действительно будет заботиться о людях».

Американский предприниматель не впервые выступает с критикой инициированного Белым домом законопроекта о сокращении государственных расходов. 5 июня Трамп и Маск обменялись резкими заявлениями в социальных сетях.

Ранее Маск заявил, что Трамп не выиграл бы без него выборы.