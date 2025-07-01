В России допустили, что пошлины Трампа сыграют на руку их жертвам

Торговые пошлины президента США Дональда Трампа могут оказаться выгодными для тех стран, против которых они вводятся. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В качестве примера он привел сложившиеся за последние годы отношения России и Запада.

«Когда против нас по продовольствию ввели санкции, они нам в итоге помогли — наше сельское хозяйство рвануло. Сейчас мы крупнейшие экспортеры зерна в мире», — отметил Катырин.

Он выразил уверенность, что администрация Трампа уже осознала необходимость идти на компромиссы, поскольку США могут остаться без критически важных поставок.

Если же глава Белого дома будет стоять на своем, страны, торгующие с Америкой, будут вынуждены искать новые рынки, что серьезно изменит конфигурацию мировой торговли, подчеркнул эксперт.

В конце июня Трамп заявил, что в течение ближайших недель США направят ряду государств письма, содержащие перечень условий для ведения торговли с Америкой.

Президент США подчеркнул, что хотя его тарифная политика и вызывает разочарование у некоторых стран из-за необходимости уплачивать пошлины, она уже принесла стране сотни миллиардов долларов. Он выразил надежду на заключение такого соглашения с крупными государствами, в частности с Индией, которое обеспечит американским компаниям полноценный доступ к их рынкам.

Ранее сенатор США рассказал, что Трамп думает о новых санкциях против России.