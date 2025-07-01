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Эксперт: США торговыми войнами сами загоняют себя в ловушку

Президент ТПП Катырин: торговые пошлины США вредят самим американцам
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Ken Cedeno/Reuters

США рискуют заплатить высокую цену из-за жесткой торговой политики главы государства Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он отметил, что введение властями Соединенных Штатов торговых пошлин бьет по самим американцам.

«Если вы продавали туда смартфоны, а вам выкатили пошлину, но спрос при этом никуда не делся, то значит, вы просто поднимете цену. Вместо 100 долларов будете продавать за 150, а если пошлина 100% — то за 200. В итоге платит американский потребитель», — пояснил Катырин.

Более того, по его словам, если Трамп будет стоять на своем, страны, торгующие с Америкой, будут вынуждены искать новые рынки, что серьезно изменит конфигурацию мировой торговли. Особенно уязвимым остается рынок редкоземельных металлов, где доминирует Китай, добавил эксперт.

В конце июня Трамп заявил, что в течение ближайших недель США направят ряду государств письма, содержащие перечень условий для ведения торговли с Америкой.

Президент США подчеркнул, что хотя его тарифная политика и вызывает разочарование у некоторых стран из-за необходимости уплачивать пошлины, она уже принесла стране сотни миллиардов долларов. Он выразил надежду на заключение такого соглашения с крупными государствами, в частности с Индией, которое обеспечит американским компаниям полноценный доступ к их рынкам.

Ранее Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой.

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