Сенатор США рассказал, что Трамп думает о новых санкциях против России

Грэм: Трамп считает, что настало время принять новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп считает, что настало время для законопроекта о новых санкциях против России, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ABC News.

Грэм подчеркнул, что об этом президент США впервые рассказал ему, когда они вместе играли в гольф.

Сенатор выразил уверенность в том, что Трамп подпишет документ о принятии новых санкционных мер против РФ в случае его утверждения законодателями, которые могут начать рассматривать проект уже в июле.

До этого сообщалось, что принятие нового законопроекта Грэма принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с миром.

Также стало известно, что администрация Трампа пытается убедить Грэма значительно ослабить свой законопроект о санкциях против РФ.

Одним из основных пунктов законопроекта является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.

Ранее Трамп посоветовал Грэму следить за высказываниями насчет поддержки Украины.