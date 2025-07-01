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В Кремле ответили на вопрос, пойдут ли ВС РФ дальше за границу ЛНР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выходе ВС РФ за пределы ЛНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, выйдут ли российские войска после взятия ЛНР под полный контроль за пределы границ республики.

«Традиционно переадресовываю в Минобороны», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Накануне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что территория республики полностью освобождена.

«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена — 100%», — сказал он в эфире Первого канала.

29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщила, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат.

По данным WSJ, ВС РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.

По словам украинских военных, численность РФ «является большой проблемой», удержание Сумской области обходится неоправданно большими потерями для украинской армии.

Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.

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