WSJ: Россия сосредоточила до 50 тысяч солдат неподалеку от города Сумы

Российские войска находятся всего в 20 километрах от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Как пишет газета, численность ВС РФ превосходит ВСУ «примерно в три раза».

«С 50 000 солдат в этом районе они превосходят украинцев численностью примерно в 3 раза, по словам солдат, воюющих там», — говорится в тексте.

По словам одного из командиров ВСУ, численность ВС РФ «является большой проблемой». Кроме того, украинские военнослужащие заявляют, что удержание Сумской области обходится неоправданно большими потерями, пишет WSJ.

«В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов», — говорится в тексте.

До этого стало известно, что благодаря успешному продвижению российских вооруженных сил артиллерия РФ получила возможность наносить удары вблизи города Сумы.

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