В России отвергли обвинение Вашингтона в затягивании урегулирования конфликта на Украине

Песков: РФ в первую очередь заинтересована в завершении конфликта на Украине

Россия в первую очередь заинтересована в достижении поставленных целей на Украине политическим и дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Таким образом он прокомментировал заявление специального посланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает урегулирование украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия признательна за те усилия, которые прикладывают Соединенные Штаты и члены команды президента Дональда Трампа для организации переговоров по украинскому вопросу.

«Сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда [переговоров]. До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров российско-украинских, которые состоялись в Стамбуле. Ну а дальше надо просто собираться. Когда будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся, будут дальше уже обсуждать», — сказал Песков.

Он добавил, что в данной ситуации «никто ничего не затягивает». По словам пресс-секретаря, Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы добиться достижения поставленных целей. Это цели, которые РФ пытается достигнуть специальной военной операцией политико-дипломатическими средствами, добавил Песков.

Накануне, 30 июня, специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании конфликта.

При этом Келлог назвал недавние комментарии Пескова относительно состояния переговорного процесса «оруэлловскими». Представитель Кремля заявлял, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.