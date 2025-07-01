На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что существование Украины остается под угрозой

Bloomberg: существование Украины остается под угрозой из-за наступления России
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Существование Украины остается под угрозой из-за наступления российских войск, пишет Bloomberg.

«Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что финансирование частных военных компаний, которые появились на Украине в 2022 году, иссякает на фоне расширения линии фронта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил России широким фронтом наступают в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

29 июня глава ДНР рассказал, что украинские военнослужащие отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 км от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами