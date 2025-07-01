На Западе заявили, что существование Украины остается под угрозой

Существование Украины остается под угрозой из-за наступления российских войск, пишет Bloomberg.

«Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что финансирование частных военных компаний, которые появились на Украине в 2022 году, иссякает на фоне расширения линии фронта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил России широким фронтом наступают в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

29 июня глава ДНР рассказал, что украинские военнослужащие отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 км от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».