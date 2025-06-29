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Пушилин рассказал об отходе ВСУ в район Удачного в ДНР

Пушилин: ВСУ отошли в район Удачного в ДНР, где развернулись ожесточенные бои
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские военнослужащие отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 километрах от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Село Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населенный пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои – Котлино, Удачное», — заявил он.

По словам Пушилина, за селом проходит очень важная «связующая артерия» для всей группировки ВСУ. Он добавил, что украинская сторона пытается удержать населенный пункт, однако российские военные продолжают двигаться вперед.

В этом же видео глава ДНР сообщил, что армия Украины перебрасывает резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов между реками Волчья и Мокрые Ялы.

До этого издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического портала Deep State писало, что Вооруженным силам (ВС) России осталось чуть более полукилометра до Днепропетровской области.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».

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