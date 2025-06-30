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Глава ДНР рассказал о наступлении российских войск на Красноармейск

Пушилин: ВС РФ наступают широким фронтом на Красноармейском направлении
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Александр Сухов/РИА Новости

В настоящее время подразделения Вооруженных сил России широким фронтом наступают в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Были освобождены ряд населенных пунктов как на Великоновоселковском направлении, так и на Красноармейском направлении. <...> И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом», — сообщил Пушилин.

29 июня глава ДНР рассказал, что украинские военнослужащие отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 км от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои.

По словам Пушилина, за Новосергиевкой проходит очень важная «связующая артерия» для всей группировки ВСУ. Он добавил, что украинская сторона пытается удержать населенный пункт, однако российские военные продолжают двигаться вперед.

Ранее Пушилин рассказал о переброске сил ВСУ в район освобожденных территорий в ДНР.

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