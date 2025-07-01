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Правительству поручили усилить финансирование завоза грузов в Арктику

Путин поручил кабмину усилить финансирование завоза грузов в Арктику
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить финансирование завоза грузов в районы Крайнего Севера в 2025 году. Информация об этом содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, прошедшего 4 июня.

«Принять исчерпывающие меры для финансирования в необходимом объеме осуществления завоза грузов в 2025 году на территории с ограниченными сроками завоза грузов, расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — сказано в документе.

Срок исполнения поручения — 1 августа.

28 июня Путин в ходе видеоконференции по открытию молодежных центров заявил, что будущее России лежит в том числе за освоением Арктики, которой уделяется пристальное внимание.

В марте глава государства сообщил о беспокойстве России из-за отношения НАТО к Крайнему Северу. Он отметил, что страны альянса все чаще обозначают регион как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции.

Ранее Путин поручил обеспечить развитие отечественного мессенджера.

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