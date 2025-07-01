Сын Кадырова после своей свадьбы обратился к Путину

Сын Кадырова Адам обратился к Путину и опубликовал фотографию с ним

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам обратился к президенту России Владимиру Путину и опубликовал фотографию с ним. Пост Кадыров-младший опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кадыров-младший поблагодарил российского лидера за все, что тот делает для чеченского народа.

«Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — написал Адам.

Также юноша пообещал, что чеченцы не подведут президента. На фотографии Кадыров-младший пожимает руку Путину. Где именно была сделана фотография, не указано.

28 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин лично поздравил его младшего сына, 17-летнего Адама Кадырова, «со вступлением в семейную жизнь» — со свадьбой. Кадыров поблагодарил главу государства и заявил, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания». Кремль официально это не комментировал. Ранее о свадьбе Кадырова-младшего рассказала его сестра Айшат. По словам девушки, торжество пройдет в родительском доме в родовом селе Ахмат-Юрте, однако показывать его не будут. Избранницей Кадырова-младшего стала девушка из того же села по имени Медни. Что известно о свадьбе и невесте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на руке 17-летнего Адама Кадырова заметили часы за миллионы долларов.