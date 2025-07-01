Дипломат Жданова заявила, что РФ против прямого военного столкновения с Западом

RusArmscontrol/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, РФ сохраняет курс на устойчивый мир.

«[РФ] со всей ответственностью последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Нам нужен прочный мир, основанный на взаимном учете интересов и центральном для ОБСЕ принципе неделимости безопасности», — подчеркнула Жданова.

До этого Жданова говорила, что Москва рассчитывает на поддержку продвижения переговоров России и Украины с выходом на итоговые соглашения всеми, кто хочет мира.

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом продолжатся в Стамбуле, точные даты следующего раунда согласуют руководители делегаций.

Ранее диписточник поделился ожиданиями Анкары по украинскому урегулированию.