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Кеннеди-младший рассказал о «партии войны» в США, которая мешает Трампу

Кеннеди-младший: демократы стали партией войны из-за позиции Трампа по Украине
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xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Демократическая партия в США стала «партией войны», поскольку стремится во всем противодействовать президенту Дональду Трампу, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший.

«Демократы выступали против войн, однако, как только он (Трамп. – «Газета.Ru») высказался против войны на Украине, они превратились в партию войны», — подчеркнул он.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что на прошедшем саммите НАТО в Гааге Трамп не позволил странам Европы «раскрутить русофобскую пластинку».

При этом помощник президента Украины Юрий Ушаков отмечал, что США частично продолжают поставлять оружие Украине.

Ранее на Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие.

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