В Совфеде заявили, что Трамп не дал «раскрутить русофобскую пластинку» на саммите НАТО

На прошедшем саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп не позволил странам Европы «раскрутить русофобскую пластинку». Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«На саммите Трамп не позволил раскрутить русофобскую пластинку. Она не только заезжена. Ею Россию не испугать. Просто американский лидер понимает, что без нормальных отношений с нашей страной поддерживать и укреплять мир на планете Земля не удастся», — написал Джабаров.

24—25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на провал Зеленского на саммите НАТО.