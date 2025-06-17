На Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие

WSJ: один выстрел из долгожданных Patriot обойдется Зеленскому в круглую сумму

Один выстрел из долгожданного ЗРК Patriot обойдется президенту Украины Владимиру Зеленскому в круглую сумму. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Это дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что у Украины есть ограниченное число данных комплексов, Вашингтон при этом не спешит поставлять большое количество вооружений.

До этого британская газета The Telegraph писала, что американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot демонстрируют плохую эффективность в ходе их использования на Украине.

Авторы публикации отмечают, что американские ЗРК, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и огромного количества беспилотников «Герань».

Ранее российская ракета уничтожила ЗРК Patriot в Киеве.